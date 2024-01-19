Cristiano Ronaldo: "Suudi Arabistan Ligi, Fransa'dan iyi"

Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ne dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo: 'Suudi Arabistan Ligi, Fransa'dan iyi'
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19 Ocak 2024 19:18
Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ne dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dubai'de düzenlenen Globe Soccer ödüllerinde konuşan Ronaldo, "Al Nassr'da çok mutluyum. Buraya gelmem harika bir karardı. Buradaki gelişim süreci uzun sürece ancak eninde sonunda en üst seviyeyi yakalayacaklar. Suudi Arabistan Ligi, dünyanın en iyi 3 liginden biri olacak." dedi.

"FRANSA'DAN DAHA İYİYİZ"

Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligue 1'den iyi olduğunu söyleyen Ronaldo, "Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den kötü değil, hatta daha rekabetçi. Şimdiden Ligue 1'den daha iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

"GENÇ ASLANLARI GEÇTİM!"

Son olarak harika bir sezon geçirdiğini söyleyen Ronaldo, "Benden şüphe duyanları yanıltmayı çok seviyorum. Geçtiğimiz yılı Haaland ve Mbappe gibi genç aslanların önünde, en golcü oyuncu olarak tamamladım. Gurur duyuyorum ve yakında 39 yaşına gireceğim." sözlerini sarf etti.

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