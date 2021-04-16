Cristiano Ronaldo şimdi de gözlük işine girdi

CR7-eyewear"

Italia Independent firması gerçekleştiriyor.

Futbol dışı yatırımlarıyla da adından söz ettiren Cristiano Ronaldo yeni gözlük markasını tanıttı.Portekizli süperstar, tanıtım mankenliğini kendisinin yaptığı "gözlük markasının satışını başlattı. Hem numaralı gözlük hem de güneş gözlüğü modellerini internet üzerinde satışına başlayan Ronaldo, daha önce de 5 yıldızlı otel, iç çamaşırı, mobil uygulama, ayakkabı gibi ürünlerine kendi adını vererek ticari yarıtımlarını gerçekleştirmişti.Hem yetişkin hem de çocuk modellerinin olduğu gözlüklerin fiyatı ise 63€ ile 173€ arasında değişiyor. Gözlüklerin tasarımını ise Cristiano'nun kulübü Juventus'un sahibi olan Agnelli ailesinin üyesi Lapo Elkann'ınRonaldo'nun ayrıca Nike, Clear, TAG Heuer ve Bugatti gibi markalarla da bol sıfırlı reklam anlaşmaları bulunuyor.