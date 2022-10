Tottenham maçında oyuna alınmamasını maç bitmeden stadı terk ederek protesto eden Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu.



Portekizli süperstar kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gençlere her zaman örnek bir sporcu olduğunu ancak bazen bunun mümkün olmadığını belirterek pes etmeden çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.



İşte Ronaldo'nun açıklamaları:



"Kariyerim boyunca her zaman yaptığım gibi meslektaşlarıma, düşmanlarıma ve hocalarıma karşı saygılı yaşadım ve oynamaya çalışıyorum. Bu hiç değişmedi, ben değişmedim. Son 20 yıldır elit düzeyde futbol oynarken aynı kişi, aynı profesyonelim. Saygı her zaman karar verme sürecimde etkili rol oynadı. Çok gençken başladım, şimdi en tecrübeli oyuncu olarak örnek gösteriliyorum. Bunu çok önemsedim. Malesef bu her zaman mümkün olmuyor ve bazen o anın sıkcaklığı içimizdeki duyguları aluyor. Şu anda Carrington'da sıkış çalışmaya devam ediyorum. Takım arkadaşlarımı destekliyorum ve her zaman her maça hazır olmak zorunda hissetmeye devam ediyorum. Baskıya teslim olmak hiç bir zaman mümkün olmadı. Burası Manchester United ve birlik olarak ayakta durmalıyız. Yakında yine birlikte olacağız"





