Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde onurlandırılacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya perşembe günü yapılacak kura çekiminde ödül verileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde onurlandırılacak
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27 Ağustos 2024 14:48
Son güncelleme 27 Ağustos 2024 14:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin tarafından özel bir ödülle onurlandırılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda mücadele etmeye hak kazanan takımlar, 27 ve 28 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda bu sezonla birlikte 36 takım mücadele edecek. Yeni sezonun kura çekimi 29 Ağustos perşembe günü gerçekleştirilecek.

UEFA'DAN RONALDO'YA ÖDÜL

UEFA, perşembe günü yapılacak kura çekiminde Cristiano Ronaldo'ya ödül verileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, dünyanın en prestijli organizasyonunda bıraktığı önemli mirastan dolayı UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin tarafından özel bir ödülle onurlandırılacak." ifadeleri yer aldı.

CRISTIANO RONALDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARİYERİ

Oynadığı maç: 183

Attığo gol: 140

Şampiyonluk: 5 (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)

En çok gol atan: 7 kez (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15*, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Tek sezonda en çok gol: 17 (2013/14)

En uzun gol serisi: 11 maç  

 
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