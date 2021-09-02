Cristiano Ronaldo rakibine tokat attı

Cristiano Ronaldo, İrlanda maçında penaltı noktasına koyduğu topa dokunan rakibine tokatla karşılık verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo rakibine tokat attı
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02 Eylül 2021 09:26
Portekiz'in sahasında İrlanda'yı son dakikalarda 2 gol atarak yenmesinde başrol oynayan Cristiano Ronaldo'nun maçta bir pozisyonda rakibine hareketi kameralara yakalandı.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Portekiz'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Ronaldo, İrlanda'dan O'Shea'nin hareketine tokatla karşılık verdi. Cristiano Ronaldo penaltı noktasına topu diktiği anda ayağıyla topa vuran O'Shea'nin hareketine kayıtsız kalamadı ve rakibine tokat attı.

Maçta devrede olmayan VAR nedeniyle Ronaldo herhangi bir ceza almadı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gavin Bazunu topu köşeden çıkardı.




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