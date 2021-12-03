Cristiano Ronaldo öyle istedi, Manchester United Arsenal'i devirdi

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-2 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra 3 puana ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo öyle istedi, Manchester United Arsenal'i devirdi
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03 Aralık 2021 01:11
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Manchester United 3-2 kazanarak üç puana ulaştı.

Karşılaşmada Arsenal, Smith-Rowe'un 13. dakikadaki golüyle öne geçerken Bruno Fernandes, 15 maçlık aranın ardından golünü atarak 44'te maça dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da mücadelelerinden vazgeçmezken 52'de Cristiano Ronaldo'nun golüne bu kez 54'te Odegaard yanıt verdi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde kazanılan penaltı vuruşunda Cristiano Ronaldo takımını yeniden öne geçirdi ve bu golle de galibiyeti getiren isim oldu.

Cristiano Ronaldo, Arsenal maçındaki golleriyle tüm kariyerinde toplam 801. golüne ulaştı ve dünya tarihinde 800 gol barajına ulaşan ilk isim oldu.

Manchester United bu galibiyetle toplam 3 maçlık aranın ardından galibiyete uzandı ve Premier Lig'de 21 puana ulaştı. Arsenal ise 23 puanda kaldı.


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