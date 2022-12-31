Cristiano Ronaldo'nun yıllık maşı kaç para? Ronaldo Al Nassr'da ne kadar kazanacak?

Manchester United'dan sonraki durağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo resmen Al-Nassrlı oldu.Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo'yla sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli süperstarın Al-Nassr'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken oyuncunun sezon başına 75 milyon euro kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun ticari anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin ise 200 milyon euroyu bulması bekleniyor.
RONALDO'NUN İLK SÖZLERİ
Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" sözlerini kullandı.
Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoş geldin Cristiano" denildi.
Portekizli süperstar Al-Nassr'da eski Beşiktaşlı Talisca ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra eski Fenerbahçeli Luis Gustavo ile takım arkadaşı olacak.
Portekizli yıldız 7 numaralı formasıyla pozunu verdi.
RONALDO'NUN İLK SÖZLERİ
Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" sözlerini kullandı.
Al Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoş geldin Cristiano" denildi.
Portekizli süperstar Al-Nassr'da eski Beşiktaşlı Talisca ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra eski Fenerbahçeli Luis Gustavo ile takım arkadaşı olacak.
Portekizli yıldız 7 numaralı formasıyla pozunu verdi.
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