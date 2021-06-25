"Cristiano Ronaldo'nun sevincine anlam veremedim"

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Cristiano Ronaldo'nun gol sevincine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Cristiano Ronaldo'nun sevincine anlam veremedim'
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25 Haziran 2021 22:48
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, EURO 2020'ye talihsiz şekilde veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Marco Rossi, Portekiz'e 3-0 yenildikleri maçta iki gol atan Cristiano Ronaldo'nun sevincine tepki gösterdi.

İtalyan teknik adam "Cristiano Ronaldo tartışılmaz bir isim ama bazen hareketleri can sıkıcı olabiliyor. Bizim maçta penaltıdan gol attıktan sonra Avrupa Şampiyonu olmuş gibi sevindi. İnsanlar bunu görüyor." ifadelerini kullandı.

Geleceği hakkında da konuşan Marco Rossi "Macaristan ile yoluma devam edeceğim, mutluyum. Şimdilik İtalya'ya dönmeyi düşünmüyorum" dedi.


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