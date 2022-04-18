Cristiano Ronaldo'nun ikizlerinden biri vefat etti

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ikizlerinden biri vefat etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo'nun ikizlerinden biri vefat etti
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18 Nisan 2022 21:27
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." ifadelerini kullandı.



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