Cristiano Ronaldo: 'Merih Demiral inanılmaz'

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, hem futboldaki başarısı hem de yardımseverliğiyle dikkat çekti. Tüm dünyada milyonlarca futbolseveri ekrana bağlayan Ronaldo, geçtiğimiz günlerde sevilen YouTuber Berkcan Güven ile bir araya geldi.Samimiyetiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Türk insanlarının çok misafirperver olduğunu söyleyen Juventus'un 7 numaralı oyuncusu, "Daha önce pek çok kez Türkiye'ye geldim. İstanbul ve Bodrum'da bulundum. Türk insanına baktığımda bana olan sevgilerini hissediyordum" dedi.Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Türk futbolcu Melih Demiral'a da övgüler dizdip şunları söyledi: Çok iyi bir oyuncu agresif, güçlü ve çok ciddi ama bir yandan çok iyi çok rahat ve eğlenceli bir adam. Türk oyuncular çok profesyonel..."Ronaldo, röportajda futboldaki başarısının sırrını da verdi. Hep çok çalıştığını söyleyen başarılı futbolcu "Yetenek her zaman tek başına yeterli değildir. Çok çalışmanız gerek. Bu yüzden mesleğimde en tepedeyim" dedi..