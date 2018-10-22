Cristiano Ronaldo, ''Manchester'a dönmek çok özel''

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla eski takımı Manchester United'a karşı çıkacak olan Cristiano Ronaldo, zorlu maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.Cristiano Ronaldo, Manchester'da düzenlediği basın toplantısında şu sözleri kullandı;Kişisel ödüllere takıntılı değilim. Son 2 ayımı tamamen Juventus'a adayarak geçirdim. Daha şimdiden çok fantastik geçti. Manchester United çok iyi bir takım, zor bir maç olacak. Teknik direktörün istediği gibi oynarsak kazanmak için şansımız yüksek. Ancak rakibi küçümsemememiz gerekiyor.Real Madrid ile Juventus'u karşılaştırmak istemiyorum. İkisi de harika kulüpler. Manchester United ve Real Madrid'den sonra Juventus gibi müthiş bir takımda oynadığım için çok mutluyum. Kendimi Juventus'ta iyi hissediyorum. Hala alışmam gereken şeyler var ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Juventus tecrübesi harika gidiyor.Manchester'a dönmek benim için çok özel. Burada özellikle Sir Alex Ferguson ile birlikte sayısız zaferlerimiz oldu. Kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum. Bana çok yardımcı olmuştu.