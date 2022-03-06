Cristiano Ronaldo, Manchester derbisinde yok!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile karşılaşacak Manchester United'a Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi.



The Athletic'te yer alan habere göre; Portekizli yıldız sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.



İngiliz medyasının haberinde Manchester United'da Edinson Cavani'nin de yer almadığı, teknik direktör Ralf Rangnick'in elinde ileri uç için sadece Marcus Rashford olduğu kaydedildi.



Manchester City ile Manchester United, bugün TSİ 19.30'da Etihad Stadyumu'nda karşılaşacak.





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