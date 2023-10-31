Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile dalga geçti!

Arjantinli dünya yıldızısekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından uzun yıllar rekabet ettiği bir diğer dünya yıldızıçarpıcı bir paylaşım geldi.Instagram üzerinden Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı;Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adetkullanarak yorum yaptı.İşte o paylaşım ve Ronaldo'nun yorumu;