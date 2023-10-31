Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile dalga geçti!

Cristiano Ronaldo, sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi hakkındaki eleştiri dolu bir gönderiye yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile dalga geçti!
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31 Ekim 2023 16:00
Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından uzun yıllar rekabet ettiği bir diğer dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Instagram üzerinden Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.

Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı;

"Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti.

Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi.

Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler."

Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi" kullanarak yorum yaptı.

İşte o paylaşım ve Ronaldo'nun yorumu;



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