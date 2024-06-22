Cristiano Ronaldo: ''Liderlik garanti, biz Portekiziz!''

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo: ''Liderlik garanti, biz Portekiziz!''
Portekiz ile altıncı kez Avrupa Şampiyonası oynama başarısı gösteren Cristiano Ronaldo, Türkiye ile oynanan maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda "Tur ve liderlik garanti. Bu takımla gurur duyuyorum. Biz, Portekiziz!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım hayranları tarafından beğeniyle karşılandı ve büyük yankı buldu. 

A Milli Takımımıza karşı 90 dakika süre alan Ronaldo, takımının 1 golünün asistini yaparken şu ana dek EURO 2024'te oynadığı iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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