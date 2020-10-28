Cristiano Ronaldo: 'Koronavirüs testi saçmalık'

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SAHTEKARLIK"

'un süperstarı, sontestinin de pozitif çıkması üzerine sosyal medyadan tepki gösterdi.İyi ve sağlıklı hissettiğini kaydeden Portekizli yıldız koronavirüs testinin hatalı olduğunu imalı ederken, "" ifadesini kullandı. Yaklaşık 1 saat boyunca mesajı duran Ronaldo, ardından ise teste tepki gösterdiği sözleri sildi.Ronaldo'nun ardından kardeşida, koronavirüsün büyütüldüğünü belirtirken, "" dedi.Cristiano Ronaldo, son testinin pozitif çıkmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile, dolayısıyla da Lionel Messi ile bir kez daha karşılaşma şansını kaçırdı.