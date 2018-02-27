Cristiano Ronaldo: ''Kariyerimi şimdi bitirsem...''

tarihine adını altın harflerle kazıyan, Brezilyalı bir YouTube kanalına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.Kariyerinde çok sayıda başarı yakaladığını belirten Ronaldo, ''Hayal bile edemeyeceğim birçok şey başardım. Tabii başka ne kazanmak istersin diye sorarsanız Dünya Kupası derim. Ancak kariyerimi şimdi bitirsem çok gururlu ve mutlu bitiririm. Böyle bir kariyere sahip olmayı asla düşünmemiştim'' şeklinde konuştu.Kişiliği hakkında da konuşan Portekizli yıldız, ''Aynaya baktığımda müthiş bir adam görüyorum. Özel bir çocuk olduğumu biliyordum. Küçük yaşlarda da yaşıtlarımın yapamadıklarını yapıyordum. 17-18 yaşlarında Ballon d'Or ödülünü kazanacağımı biliyordum ancak 5 tane değil!'' dedi.