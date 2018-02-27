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Cristiano Ronaldo: ''Kariyerimi şimdi bitirsem...''

Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın süperstarı Cristiano Ronaldo, kariyeri hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cristiano Ronaldo: ''Kariyerimi şimdi bitirsem...''
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27 Şubat 2018 13:45
Real Madrid tarihine adını altın harflerle kazıyan Cristiano Ronaldo, Brezilyalı bir YouTube kanalına verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde çok sayıda başarı yakaladığını belirten Ronaldo, ''Hayal bile edemeyeceğim birçok şey başardım. Tabii başka ne kazanmak istersin diye sorarsanız Dünya Kupası derim. Ancak kariyerimi şimdi bitirsem çok gururlu ve mutlu bitiririm. Böyle bir kariyere sahip olmayı asla düşünmemiştim'' şeklinde konuştu.

''AYNAYA BAKTIĞIMDA...''

Kişiliği hakkında da konuşan Portekizli yıldız, ''Aynaya baktığımda müthiş bir adam görüyorum. Özel bir çocuk olduğumu biliyordum. Küçük yaşlarda da yaşıtlarımın yapamadıklarını yapıyordum. 17-18 yaşlarında Ballon d'Or ödülünü kazanacağımı biliyordum ancak 5 tane değil!'' dedi.


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