Cristiano Ronaldo, Juventus'ta ilk kez konuştu!

''BENİM İÇİN ZOR BİR KARARDI''

''TARİH YAZMAK İSTİYORUM''

''İTALYA ZOR BİR LİG''

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ALMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIM!''

''DİĞER OYUNCULARDAN FARKLIYIM!''

''KAZANMAK VE EN İYİSİ OLMAK İSTEDİM''

''MESSİ İLE REKABETTE KİMİN EN İYİ OLDUĞU BELLİ OLUR''

Dünyaca ünlü yıldız Cristano Ronaldo, Juventus'a transferi sonrası ilk kez basın toplantısı düzenledi."Çok kolay cevap vereceğim bir soru değil bu.dünyanın en iyi kulüplerinden. Benim için zor bir karardı. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım oynamaya değer bir kulüp olduğunu söyledi. İtalya'daki en büyük kulüp.""Ben hayatımda her zaman rekabet istedim. Sporting, Manchester, Real ve şimdi Juventus. Rüya gibi bir kariyer. Bu yeni rekabetim de, diğerleri kadar güzel olacak. Mutsuz değilim, kariyerimin bu noktasında böyle bir kulübe gelmek benim için harikaydı.""Real Madrid'de 9 yıl geçirdim, harikaydi. Yeni bir adım attım. Motive olmuş durumdayım, konsantrasyonum yüksek. Her zaman olduğu gibi en iyilerden biri olduğumu göstereceğim. Beni biliyorsunuz, hırslı biriyim ama yeni rekabetleri de seviyorum. Tarih yazmak istiyorum.""İtalya taktik açıdan zorlayıcı bir lig. Zor olacaktır ama kariyerimde hep zorluklar yaşadım. Çok çalışacağım ve oyunuma güveniyorum, takım arkadaşlarıma güveniyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu yüzden sakinim""Herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini biliyorum ama biz tüm kupaları almak için savaşacağız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zor fakat Juventus'un onu da alması için uğraşacağım.""Evet, teklif yapan tek takım.""Artık 23 yaşında değil, 33 yaşındayım. Benim yaşımda kariyerlerinin bittiğini düşünen oyunculardan farklıyım. Ben onlar gibi değilim, onlardan farklı olduğumu göstermek istiyorum.""Ballon d'Or'u düşünmüyorum. Ben her zaman kazanmak ve en iyisi olmak istedim. Eğer işler iyi giderse kazanma şansım olabilir ancak bu konu beni uykusuz bırakan bir konu değil.""Oyuncuları rakibim olarak görmüyorum, böyle yaşamıyorum. Tabii ki kazanmak istiyorum, en iyisi olmak istiyorum. Herkes Messi ile aramdaki rekabetten bahsediyor ama oyuncular takımı için en iyisini yapmaya çalışıyor, Sonunda kimin daha iyi olduğu belli olur, basit."