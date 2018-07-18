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Cristiano Ronaldo, İspanya ile ilişkisini kesti!

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İspanya'daki evlerini satıp ülkeyle ilişkisini tamamen kesti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cristiano Ronaldo, İspanya ile ilişkisini kesti!
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18 Temmuz 2018 18:32
İspanya'da yaşadığı vergi sorunlarından dolayı mutsuz olduğunu defalarca açıklayan Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer olduktan sonra İspanya'daki evlerini satarak ülke ile ilişkisini kesti.

22 ARABASINI PORTEKİZ'E GÖNDERDİ

Madrid'deki evini satan Ronaldo, İspanya'daki 22 arabasını ise Portekiz'deki evlerine gönderdi.

YENİ EVİNDE 8 YATAK ODASI VAR!

Portekizli yıldızın, İtalya'daki yeni evinin ise 1000 metrekare büyüklüğünde, üç katlı, yüzme havuzlu ve 8 yatak odalı olduğu belirtildi.

İspanya ile ilişkisini tamamen kesme kararı alan Ronaldo, oğlu Cristiano Junior'un da İspanya'daki okulunun kaydını iptal ettirip İtalya'da yeni bir okula başlattırdı.

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