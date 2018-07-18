Cristiano Ronaldo, İspanya ile ilişkisini kesti!

İspanya'da yaşadığı vergi sorunlarından dolayı mutsuz olduğunu defalarca açıklayan, Juventus'a transfer olduktan sonra İspanya'daki evlerini satarak ülke ile ilişkisini kesti.Madrid'deki evini satan Ronaldo, İspanya'daki 22 arabasını ise Portekiz'deki evlerine gönderdi.Portekizli yıldızın, İtalya'daki yeni evinin ise 1000 metrekare büyüklüğünde, üç katlı, yüzme havuzlu ve 8 yatak odalı olduğu belirtildi.İspanya ile ilişkisini tamamen kesme kararı alan Ronaldo, oğlu Cristiano Junior'un da İspanya'daki okulunun kaydını iptal ettirip İtalya'da yeni bir okula başlattırdı.