Cristiano Ronaldo için United'a dönecek iddiası!

İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oluyor.



İtalyan basınının haberine göre; Portekizli yıldız, eski kulübü Manchester United'a geri dönecek.



Juventus'taki 31 milyon euro'luk maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu belirten Ronaldo, yıllık 20 milyon euro'ya imza atabileceğini İngiliz kulübüne aktardı.



Bu sezon Juventus formasıyla 38 maça çıkan Ronaldo, 32 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



