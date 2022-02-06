Cristiano Ronaldo için PSG iddiası!

Ligue 1 devi Paris Saint Germain'in, Manchester United'da forma giyen süper star Cristiano Ronaldo için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.



Mirror'un haberine göre, Paris Saint Germain'in kadrosuna katmak istediği Cristiano Ronaldo için Manchester United'a teknik direktör Mauricio Pochettino'yu teklif edebileceği belirtildi.



AYRILMAK İSTİYOR



Haberde Portekizli yıldızın İngiliz ekibinde alınan sonuçlardan memnun olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.



Manchester United'ın da Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istemesinden dolayı Fransız kulübünün Cristiano Ronaldo için takas teklifinde bulunabileceği kaydedildi.



ZİNEDİNE ZİDANE İDDİALARI



Paris Saint Germain'de teknik direktörlük için Fransız teknik adam Zinedine Zidane'nın düşünülmesinin bu iddiaları iyice güçlendirdiği aktarıldı.



Ayrıca, Paris ekibinin, Kylian Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e transfer olma ihtimalinden dolayı hücumdaki boşluğu Portekizli yıldız ile doldurmak istediği belirtildi.



Cristiano Ronaldo, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 24 maçta, 14 gol atarken, 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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