Cristiano Ronaldo için flaş suçlama!

İngiliz model Jasmine Lennard, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı flört ardından flaş açıklamalar yaptı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Jasmine Lennard, ''Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat. Tecavüz soruşturmasında Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde kanıtlar var.'' sözlerini kullandı.

Ronaldo ile eski yıllarda öpüşürken görüntülenen Lennard, ''Elimde ondan aldığım yüzlerce mesaj var. Belki bu mesajlar ile Mayorga olayını da çözmüş oluruz. Kanıtlarımla konuşacağım ve Ronaldo'nun ne kadar ciddi sorunları olduğunu göstereceğim.'' dedi.



