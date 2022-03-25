Cristiano Ronaldo: 'Henüz bir şey kazanmadık'

Cristiano Ronaldo, Milli Takımımızın Portekiz'e elendiği karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.



Ronaldo, henüz bir şey kazanmadıklarını belirterek Katar'a gitmek için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve şu sözleri kullandı:



"Dünya Kupası yolunda ilk adım atıldı, henüz bir şey kazanmadık, hiçbir şey elde etmedik. Rakibimize saygı duyarak ve yeteneklerimize inanarak ciddi ve odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Güç bizde, Katar'a gidiyoruz"





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