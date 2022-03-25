Cristiano Ronaldo: "Henüz bir şey kazanmadık"

Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından Türkiye maçı sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cristiano Ronaldo: 'Henüz bir şey kazanmadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 02:24
Cristiano Ronaldo, Milli Takımımızın Portekiz'e elendiği karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ronaldo, henüz bir şey kazanmadıklarını belirterek Katar'a gitmek için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve şu sözleri kullandı:

"Dünya Kupası yolunda ilk adım atıldı, henüz bir şey kazanmadık, hiçbir şey elde etmedik. Rakibimize saygı duyarak ve yeteneklerimize inanarak ciddi ve odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Güç bizde, Katar'a gidiyoruz"

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.