Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti! Kanser hastası için bağış...

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti.



Portekizli çocuk Tomas'a 2019'un Eylül ayında nöroblastoma teşhisi konmuş ve geçtiğimiz Ekim ayında hastalığında bir nüksetme yaşamıştı. Dünyaca ünlü yıldız ve hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, 7 yaşındaki Tomas'a tedavisi için bağışta bulundu.



Georgina Rodriguez'in kız kardeşi Ivana, Instagram'da bu bağışı doğruladı ve bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Yardımları, dayanışmaları ve yüce kalpleri için Cristiano ile Georgina'ya teşekkür ederim. Tomas'ın tedaviye ulaşabilmesi için ettiğiniz yardımlardan ötürü sonsuz teşekkürler." ifadeleri yer aldı.



Tomas'ın testler için Barcelona'daki D'Hebron Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.



