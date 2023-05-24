Cristiano Ronaldo gol sevincinde secde etti

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Shabab ile oynadığı maçta galibiyeti getiren golü sonrası sevincini secde ederek kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo gol sevincinde secde etti
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24 Mayıs 2023 03:55
Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı.

Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti.

Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



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