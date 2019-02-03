Cristiano Ronaldo: 'En iyi takım biziz'

Portekizli yıldızı, Parma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Parma maçını değerlendiren Ronaldo, "Futbol böyle bir oyun. Goller için mutluyum ancak sonuç için değil. Parma hata yapmamızı bekledi ve bunlardan faydalandı. Herkes, Juventus'u izliyor çünkü en iyi takım biziz. Tüm takımlar bizi yenmenin yollarını arıyor. Biz sakin olmalıyız" dedi.Cristiano Ronaldo sözlerini "Takıma ve teknik ekibe inancım tam. Endişelenmeye gerek yok. Sakin kalmalıyız" ifadeleriyle tamamladı.Juventus, Serie A'da 22 haftada 60 puan topladı ve Napoli'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.