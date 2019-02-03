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Cristiano Ronaldo: "En iyi takım biziz"

Juventus'un Parma ile 3-3 berabere kaldığı maçta takımının 2 golünü atan Cristiano Ronaldo, sonuçtan dolayı endişelenmeye gerek olmadığını vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cristiano Ronaldo: 'En iyi takım biziz'
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03 Şubat 2019 06:23
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Parma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES JUVENTUS'U İZLİYOR"

Parma maçını değerlendiren Ronaldo, "Futbol böyle bir oyun. Goller için mutluyum ancak sonuç için değil. Parma hata yapmamızı bekledi ve bunlardan faydalandı. Herkes, Juventus'u izliyor çünkü en iyi takım biziz. Tüm takımlar bizi yenmenin yollarını arıyor. Biz sakin olmalıyız" dedi.

"SAKİN KALMALIYIZ"

Cristiano Ronaldo sözlerini "Takıma ve teknik ekibe inancım tam. Endişelenmeye gerek yok. Sakin kalmalıyız" ifadeleriyle tamamladı.

Juventus, Serie A'da 22 haftada 60 puan topladı ve Napoli'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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