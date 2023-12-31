Cristiano Ronaldo: ''Dünya, Suudi Arabistan'ı izliyor''

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan futbolu ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cristiano Ronaldo: ''Dünya, Suudi Arabistan'ı izliyor''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2023 14:16
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan futbolunun popülaritesi hakkında konuştu.

Daha önce söylediği "Suudi Arabistan liginin dünyanın en iyi 5 ligi arasında yer alacak" sözleri kendisine hatırlatılan Ronaldo, bu konu hakkında konuşarak, "Mutluyum çünkü buraya geldiğimde kimse söylediklerime inanmadı. Ama artık bunun bir önemi yok. Önemli olan şey lig büyüyor, oyuncular ligin kalitesini gördükleri için buraya gelmek istiyorlar." dedi.

Sözlerine devam eden Ronaldo, "Artık tüm dünya Suudi Arabistan ligini izliyor. Burada oynamaya devam etmek istiyorum. Eğer güçlü oyuncular buraya gelirse burada iyi karşılanırlar." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 25 karşılaşmaya çıkan Ronaldo, 24 gol ve 11 asistlik performans sergiledi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery