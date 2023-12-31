Cristiano Ronaldo: ''Dünya, Suudi Arabistan'ı izliyor''

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan futbolunun popülaritesi hakkında konuştu.



Daha önce söylediği "Suudi Arabistan liginin dünyanın en iyi 5 ligi arasında yer alacak" sözleri kendisine hatırlatılan Ronaldo, bu konu hakkında konuşarak, "Mutluyum çünkü buraya geldiğimde kimse söylediklerime inanmadı. Ama artık bunun bir önemi yok. Önemli olan şey lig büyüyor, oyuncular ligin kalitesini gördükleri için buraya gelmek istiyorlar." dedi.



Sözlerine devam eden Ronaldo, "Artık tüm dünya Suudi Arabistan ligini izliyor. Burada oynamaya devam etmek istiyorum. Eğer güçlü oyuncular buraya gelirse burada iyi karşılanırlar." şeklinde konuştu.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Al-Nassr formasıyla 25 karşılaşmaya çıkan Ronaldo, 24 gol ve 11 asistlik performans sergiledi





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