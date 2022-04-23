Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor!

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Arsenal ile karşı karşıya geldikleri maçta rakip filelere attığı gol ile Premier Lig ve La Liga'da 100'ün üzerinde gol atan ilk futbolcu unvanının sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor!
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23 Nisan 2022 16:20
Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı.

Portekizli yıldız, Manchester United'ın Arsenal ile karşı karşıya geldiği maçta rakip filelere gönderdiği gol ile Premier Lig ve La Liga'da 100'ün üzerinde gol atan ilk futbolcu oldu.

Ronaldo La Liga'da Real Madrid formasıyla çıktığı 292 maçta 311 gol atarken, Premier Lig'de oynadığı 223 maçta 100 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Öte yandan yıldız oyuncu, 2003/04 sezonundan bu yana Avrupa'nın en büyük beş liginden ikisinde 100'den fazla gol atan dördüncü oyuncu oldu.

Daha önce Edinson Cavani (Lig 1, Serie A), Gonzalo Higuain ( La Liga , Serie A) ve Zlatan Ibrahimovic (Lig 1, Serie A) bunu başarmıştı.

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