Cristiano Ronaldo'dan tepki: 'Bu saygısızlık'

Juventus'tan ayrılacağı konuşulan, yaptığı paylaşımla çıkan haberlere tepki gösterdi ve Real Madrid'e geri dönme ihtimalinin olmadığını belirtti.Adının sürekli başka takımlarla anılmasına tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.Real Madrid'e olan sevgisinin devam ettiğini söyleyen Ronaldo, "." dedi.Özellikle İspanya'da sürekli haberler çıktığını belirten CR7, "İspanya'da son dönemde haberlerde ve programlarda beni birçok farklı ligden birçok farklı kulüple ilişkilendiriyorlar ancak kimse gerçeği bulmak için bir çaba içine girmiyor.." diye konuştu.