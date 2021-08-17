Cristiano Ronaldo'dan tepki: 'Bu saygısızlık'

Juventus'tan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla çıkan haberlere tepki gösterdi ve Real Madrid'e geri dönme ihtimalinin olmadığını belirtti.
Adının sürekli başka takımlarla anılmasına tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'e olan sevgisinin devam ettiğini söyleyen Ronaldo, "Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler; hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının hafızalarında. Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde." dedi.
Özellikle İspanya'da sürekli haberler çıktığını belirten CR7, "İspanya'da son dönemde haberlerde ve programlarda beni birçok farklı ligden birçok farklı kulüple ilişkilendiriyorlar ancak kimse gerçeği bulmak için bir çaba içine girmiyor. İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf." diye konuştu.
Adının sürekli başka takımlarla anılmasına tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'e olan sevgisinin devam ettiğini söyleyen Ronaldo, "Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler; hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının hafızalarında. Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde." dedi.
Özellikle İspanya'da sürekli haberler çıktığını belirten CR7, "İspanya'da son dönemde haberlerde ve programlarda beni birçok farklı ligden birçok farklı kulüple ilişkilendiriyorlar ancak kimse gerçeği bulmak için bir çaba içine girmiyor. İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf." diye konuştu.