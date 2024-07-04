Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a tebrik telefonu!

EURO 2024'te Avusturya ağlarına gönderdiği iki golle Türkiye'ye çeyrek final kapısını açan Merih Demiral, maçın oyuncusu oldu.Karşılaşma sonrasında Sabah'a konuşan Merih şunları söyledi:Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu,ifadelerini kullandı.