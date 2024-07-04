Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a tebrik telefonu!
EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye'de Merih Demiral, maç sonunda duygularını anlattı. Kariyerine Suudi Arabsitan'da devam eden yıldız oyuncu tarihi maçın ardından Cristiano Ronaldo'dan kendisine gelen telefonu açıkladı.
EURO 2024'te Avusturya ağlarına gönderdiği iki golle Türkiye'ye çeyrek final kapısını açan Merih Demiral, maçın oyuncusu oldu.
'SELÇUK HOCA KORNER İÇİN BİZİ ÇALIŞTIRDI'
Karşılaşma sonrasında Sabah'a konuşan Merih şunları söyledi: "Teknik ve taktik olarak iyi hazırlandık. Kalecinin zafiyetleriyle ilgili daha önceden bilgilendirildik. Şut ve ön direk çalışması üzerine yoğunlaştık. Selçuk hoca da bizimle bizzat ilgilendi. Bana, Abdülkerim'e ve Kaan'a duran toplarda ne yapmamız gerektiği konusunda özel çalışma yaptırdı. Selçuk hocaya da bütün ekibe de teşekkür ediyorum"
"RONALDO ARAYIP KUTLADI"
Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu, "Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor. Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.
'SELÇUK HOCA KORNER İÇİN BİZİ ÇALIŞTIRDI'
Karşılaşma sonrasında Sabah'a konuşan Merih şunları söyledi: "Teknik ve taktik olarak iyi hazırlandık. Kalecinin zafiyetleriyle ilgili daha önceden bilgilendirildik. Şut ve ön direk çalışması üzerine yoğunlaştık. Selçuk hoca da bizimle bizzat ilgilendi. Bana, Abdülkerim'e ve Kaan'a duran toplarda ne yapmamız gerektiği konusunda özel çalışma yaptırdı. Selçuk hocaya da bütün ekibe de teşekkür ediyorum"
"RONALDO ARAYIP KUTLADI"
Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu, "Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor. Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1