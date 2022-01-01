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Cristiano Ronaldo'dan flaş paylaşım!

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cristiano Ronaldo'dan flaş paylaşım!
Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile kavga ettiği haberleri çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir paylaşım geldi.

37 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dış güçler tarafından kırılmayacak kadar birleşmiş bir takım! Herhangi bir düşman tarafından korkutulmayacak kadar cesur bir ulus! Sözün gerçek anlamıyla, hayali için sonuna kadar mücadele edecek takım! Bize bu yolda inanın! Haydi Portekiz!" ifadelerine yer verdi.

Ronaldo'nun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

KAMPTAN AYRILACAK İDDİASI

Portekiz'in Record gazetesi, Ronaldo'nun İsviçre maçında yedek kalacağını öğrenmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile kavga ettiğini ve Santos'u kamptan ayrılmakta tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Portekiz Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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Cristiano Ronaldo'dan flaş paylaşım!