Cristiano Ronaldo'dan Enrique isteği!

Cristiano Ronaldo'nun, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığının ardından takımın başında Luis Enrique'yi görmek istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo'dan Enrique isteği!
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21 Kasım 2021 15:53
Manchester United'da Watford karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Takımın yıldız ismi Cristino Ronaldo'nun ise Solskjaer'in ardından takımın başında Luis Enrique'yi görmek istediği kaydedildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde; United'ın teknik direktör adayları arasında yer alabileceği belirtilen İspanyol teknik adamın Ronaldo'nun desteğini aldığı ve Portekizli yıldızın Enrique'nin bu görevi yerine getirebileceğine inandığı belirtildi.

Şu an İspanyol Milli Takımı'nda görev yapan Enrique'nin, 2015'te Barcelona ile 3 kupa kazandığı aktarıldı.

ZIDANE, TEN HAG, RODGERS

Öte yandan medyada yer alan haberlerde; İngiliz ekibinin, diğer teknik direktör adaylarının Zinedine Zidane, Erik ten Hag ve Brendan Rodgers olmasının beklendiğinin altı çizildi.


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