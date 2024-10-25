Cristiano Ronaldo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gönülleri bir kez daha fethetti.



Ronaldo, kendisini gördüğü için ağlayan bir taraftarı bulmak istediğini şu sözlerle açıkladı:



''Onu arıyorum. Vereceğiniz herhangi bir bilgi için minnettar olurum."



Cristiano Ronaldo'nun bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.