Cristiano Ronaldo'dan büyük jest!

Cristiano Ronaldo, kendisini görünce ağlayan taraftarı bulmak için sosyal medyada çağrıda bulundu, bu hareketi hayranlarından takdir topladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cristiano Ronaldo'dan büyük jest!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2024 22:14
Cristiano Ronaldo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gönülleri bir kez daha fethetti. 

Ronaldo, kendisini gördüğü için ağlayan bir taraftarı bulmak istediğini şu sözlerle açıkladı:

''Onu arıyorum. Vereceğiniz herhangi bir bilgi için minnettar olurum."

Cristiano Ronaldo'nun bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery