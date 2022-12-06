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Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına cevap

Crisitano Ronaldo, İsviçre maçı sonrası Al-Nassr'a imza atacağına ilişkin iddialara cevap verdi.

Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına cevap
İsviçre galibiyetinin ardından maç değerlendirmesine çıkmayan Cristiano Ronaldo, astronomik Al Nassr teklifiyle ilgili ilk kez konuştu.

Hafta başında İspanyol gazetesi Marca'nın ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle 500 milyon euroya anlaşmaya vardığı haberleri geniş yankı uyandırmıştı. Basın mensupları, İsviçre maçı sonrası Cristiano Ronaldo'ya iddiaların doğru olup olmadığını sordu

Cristiano Ronaldo ise çok kısa ve net yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil" sözlerini kullanarak haberleri reddetmiş oldu.

Serbest oyuncu konumunda bulunan Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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