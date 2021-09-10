Cristiano Ronaldo, cumartesi günü sahada!

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo'nun cumartesi günü Newcastle United maçında sahada olacağını açıkladı.



Solskjaer, "Ronaldo, Juventus ile iyi bir sezon öncesi kampı geçirdi. Ulusal takımında oynadı. 1 haftadır bizimle ve adapte oldu. Newcastle maçında sahada olacak. Buradabizimle güzel bir hafta geçirdi. Kesinlikle sahada olacak." ifadelerini kullandı.



"Geri geldi, bu hafta kendini adadı." ifadesiyle konuşmasını sürdüren Solskjaer, "Kariyerini nasıl inşa ettiğini biliyoruz ama daha fazlasını istyiro, kendinden daha fazlasını talep ediyor. Çalışma disiplinine hjayran kaldık. Her antrenmandan 45 dakika kadar önce gelip hazırlıklarına başlıyor. Her gün tesislere gelen ilk kişi oluyor. Bence tüm oyuncuları etkileyecek bir idol!" dedi.



Norveçli menajer, "Bir oyuncu olarak Ronaldo gelişti. 20 basamak yukarı çıkmış gibi. Gördüğüm en kusursuz bitiricilerden biri haline geldi. Zamanlaması ve koşuları muazzam. Ondan daha iyisi yok. Ceza sahası içinde attığı 100 şuttan 99'u hedefi buluyor." açıklamasını yaptı.



Solskjaer, "Son birkaç yıldır grup olarak büyüdük. Kararlılık, istek olarak ileri gittik. Raphael Varane gibi kazanmayı bilen oyuncuları getirdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



