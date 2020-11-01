Cristiano Ronaldo: "Cristiano geri döndü!"

Cristiano Ronaldo, koronavirüsten gollerle geri döndü ve maç sonu mutluluğunu paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo: 'Cristiano geri döndü!'
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01 Kasım 2020 19:43
Cristiano Ronaldo, koronavirüsü atlatmasının ardından çıktığı Spezia maçında Juventus'a galibiyeti getiren isim oldu.

Maç sonrası konuşan Cristiano Ronaldo, "Hastalığım boyunca durumum iyiydi. Hiç semptom göstermedim ve kendimi hep iyi hissettim. Sevdiğim işi yapmaya geri döndüm. Futbol oynamayı seviyorum. En önemlisi Cristiano geri döndü!" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Cristiano Ronaldo, "Serie A gerçekten rekabetçi bir lig. Milan harika iş çıkarıyor. Lazio ve Napoli de çok dikkat çekici oyunlar oynuyor. Biz de çok çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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