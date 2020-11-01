Cristiano Ronaldo: 'Cristiano geri döndü!'

Cristiano Ronaldo, Serie A'da karşılaştığı 22 takımın 21'ine karşı gol attı. Juventus'a 2018 yılında transfer oldu; İnanılmaz. pic.twitter.com/tdQvtMcY13



— Sporx (@sporx) November 1, 2020

Cristiano Ronaldo, koronavirüsü atlatmasının ardından çıktığı Spezia maçında Juventus'a galibiyeti getiren isim oldu.Maç sonrası konuşan Cristiano Ronaldo, "Hastalığım boyunca durumum iyiydi. Hiç semptom göstermedim ve kendimi hep iyi hissettim. Sevdiğim işi yapmaya geri döndüm. Futbol oynamayı seviyorum. En önemlisi Cristiano geri döndü!" ifadelerini kullandı.Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Cristiano Ronaldo, "Serie A gerçekten rekabetçi bir lig. Milan harika iş çıkarıyor. Lazio ve Napoli de çok dikkat çekici oyunlar oynuyor. Biz de çok çalışıyor ve kendimizi geliştiriyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.