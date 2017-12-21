Cristiano Ronaldo, Camp Nou'yu seviyor!

Cumartesi günü oynanacakderbisi için geri sayım başladı.heyecanı tavan yaparken gözler her zamanki gibive Lionel Messi de olacak. Kritik maç öncesi ise Cristiano Ronaldo'nun Camp Nou performansı dikkat çekiyor.Kariyerinde 27 kez El Classico heyecanı yaşayan ve 16 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, bu gollerin 11'ini deplasmanda yani'da kaydetti. El Classico da deplasmanda daha iyi oynadığı göze çarpan Ronaldo, Camp Nou'da çıktığı 14 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.Portekizli yıldız futbolcu, Santiago Bernabeu da ise 13 El Classico'ya çıkarken rakip fileleri 5 kez havalandırdı.Real Madrid'in şampiyonluk şansını devam ettirmesi için mutlak kazanması gereken maç öncesi iki takımdan da iddialı sözler gelmeye devam ediyor. Barcelona efsanesi Xavi, Ronaldo'nun 'Futbol tarihindeki en iyisi benim' sözleri üzerine ''Cristiano en iyisi benim diyor ama biz Messi gibisini görmedik. Messi, Ronaldo'dan çok daha iyisini yapıyor. Bu çok açık'' sözlerini kullandı.