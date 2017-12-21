Cristiano Ronaldo, Camp Nou'yu seviyor!

Cumartesi günü oynanacak Barcelona - Real Madrid derbisi için geri sayım başladı. El Classico heyecanı tavan yaparken gözler her zamanki gibi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi de olacak. Kritik maç öncesi ise Cristiano Ronaldo'nun Camp Nou performansı dikkat çekiyor.
Kariyerinde 27 kez El Classico heyecanı yaşayan ve 16 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, bu gollerin 11'ini deplasmanda yani Camp Nou'da kaydetti. El Classico da deplasmanda daha iyi oynadığı göze çarpan Ronaldo, Camp Nou'da çıktığı 14 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.
Portekizli yıldız futbolcu, Santiago Bernabeu da ise 13 El Classico'ya çıkarken rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
XAVI: ''MESSI, RONALDO'DAN DAHA İYİSİNİ YAPIYOR''
Real Madrid'in şampiyonluk şansını devam ettirmesi için mutlak kazanması gereken maç öncesi iki takımdan da iddialı sözler gelmeye devam ediyor. Barcelona efsanesi Xavi, Ronaldo'nun 'Futbol tarihindeki en iyisi benim' sözleri üzerine ''Cristiano en iyisi benim diyor ama biz Messi gibisini görmedik. Messi, Ronaldo'dan çok daha iyisini yapıyor. Bu çok açık'' sözlerini kullandı.
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Kariyerinde 27 kez El Classico heyecanı yaşayan ve 16 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, bu gollerin 11'ini deplasmanda yani Camp Nou'da kaydetti. El Classico da deplasmanda daha iyi oynadığı göze çarpan Ronaldo, Camp Nou'da çıktığı 14 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.
Portekizli yıldız futbolcu, Santiago Bernabeu da ise 13 El Classico'ya çıkarken rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
XAVI: ''MESSI, RONALDO'DAN DAHA İYİSİNİ YAPIYOR''
Real Madrid'in şampiyonluk şansını devam ettirmesi için mutlak kazanması gereken maç öncesi iki takımdan da iddialı sözler gelmeye devam ediyor. Barcelona efsanesi Xavi, Ronaldo'nun 'Futbol tarihindeki en iyisi benim' sözleri üzerine ''Cristiano en iyisi benim diyor ama biz Messi gibisini görmedik. Messi, Ronaldo'dan çok daha iyisini yapıyor. Bu çok açık'' sözlerini kullandı.
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