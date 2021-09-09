Cristiano Ronaldo: 'Buraya tatil yapmaya gelmedim'

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Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Old Trafford çimlerine adım atıyor. ⛈️pic.twitter.com/a6QciT34hL



— Sporx (@sporx) September 9, 2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo, 12 yılın ardından takımının formasıyla Old Trafford çimlerine ayak bastıDuygularını paylaşan Portekizli yıldız, "Manchester United'a tatile gelmedim. Tekrar kazanmak için buradayım. Bunu yapabiliriz. Takım arkadaşlarım ve ben. Hazırım. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde harika şeyler olacağını hissediyorum" sözlerini kullandıManchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.