Cristiano Ronaldo: "Buraya tatil yapmaya gelmedim"

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo konuştu

Haber; Sporx.com dış haberler
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Cristiano Ronaldo: 'Buraya tatil yapmaya gelmedim'
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09 Eylül 2021 19:20
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo, 12 yılın ardından takımının formasıyla Old Trafford çimlerine ayak bastı

Duygularını paylaşan Portekizli yıldız, "Manchester United'a tatile gelmedim. Tekrar kazanmak için buradayım. Bunu yapabiliriz. Takım arkadaşlarım ve ben. Hazırım. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde harika şeyler olacağını hissediyorum" sözlerini kullandı

Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.


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