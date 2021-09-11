Cristiano Ronaldo: "Burası sihirli, her şeyi başaracağız"

12 yıl sonra döndüğü Manchester United'da harika bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Cristiano Ronaldo: 'Burası sihirli, her şeyi başaracağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2021 19:40
Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Cristiano Ronaldo, Newcastle United karşısında çıktığı ilk maçta 2 golle yıldızlaştı ve maçın sonrasında duygularını paylaştı.

Bu stadın büyülü olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Old Trafford'a geri dönüşüm, bu stadın neden 'Düşler Tiyatrosu' olduğunu açık bir şekilde herkese hatırlattı. Benim için Old Trafford, hedeflediğin her şeyi başarabileceğin sihirli bir yer." dedi.

"HEP BİRLİKTE KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Bu sezon her şeyi kazanabileceklerine inandığını belirten Ronaldo, "Takım arkadaşlarım ve tribünlerden sürekli hissettiğimiz destek sayesinde, sonunda hep birlikte kutlama yapabileceğimizin özgüveniyle yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takıma katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen yıldız isim, "Manchester United'a geri döndüğüm, Premier Lig'de tekrar oynadığım için gururluyum. Ancak hepsinin ötesinde, takıma yardım ettiğim için mutluyum." diye konuştu.

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Aston Villa'dan (8) sonra en çok gol attığı 2. takım olan Newcastle United'ı (7) yine boş geçmedi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.