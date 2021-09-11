Cristiano Ronaldo: 'Burası sihirli, her şeyi başaracağız'

"HEP BİRLİKTE KUTLAMA YAPACAĞIZ"

36 yaşında ne yapıyorlardı? 🧐



➜Kaka emekli olmuştu

➜Zidane emekli olmuştu

➜Ronaldinho emekli olmuştu

➜Ronaldo Nazario emekli olmuştu

➜Henry, New York RB'deydi

➜Xavi, Al Sadd'da oynuyordu

➜Pele, New York Cosmos'taydı



Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de gol atıyor. ⚡⚡ pic.twitter.com/KgLRtcf5Fm



— Sporx (@sporx) September 11, 2021

Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen, Newcastle United karşısında çıktığı ilk maçta 2 golle yıldızlaştı ve maçın sonrasında duygularını paylaştı.Bu stadın büyülü olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "" dedi.Bu sezon her şeyi kazanabileceklerine inandığını belirten Ronaldo, "." ifadelerini kullandı.Takıma katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen yıldız isim, "." diye konuştu.12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Aston Villa'dan (8) sonra en çok gol attığı 2. takım olan Newcastle United'ı (7) yine boş geçmedi.