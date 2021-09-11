Cristiano Ronaldo: 'Burası sihirli, her şeyi başaracağız'

Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Cristiano Ronaldo, Newcastle United karşısında çıktığı ilk maçta 2 golle yıldızlaştı ve maçın sonrasında duygularını paylaştı.
Bu stadın büyülü olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Old Trafford'a geri dönüşüm, bu stadın neden 'Düşler Tiyatrosu' olduğunu açık bir şekilde herkese hatırlattı. Benim için Old Trafford, hedeflediğin her şeyi başarabileceğin sihirli bir yer." dedi.
"HEP BİRLİKTE KUTLAMA YAPACAĞIZ"
Bu sezon her şeyi kazanabileceklerine inandığını belirten Ronaldo, "Takım arkadaşlarım ve tribünlerden sürekli hissettiğimiz destek sayesinde, sonunda hep birlikte kutlama yapabileceğimizin özgüveniyle yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Takıma katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen yıldız isim, "Manchester United'a geri döndüğüm, Premier Lig'de tekrar oynadığım için gururluyum. Ancak hepsinin ötesinde, takıma yardım ettiğim için mutluyum." diye konuştu.
12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Aston Villa'dan (8) sonra en çok gol attığı 2. takım olan Newcastle United'ı (7) yine boş geçmedi.
Bu stadın büyülü olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Old Trafford'a geri dönüşüm, bu stadın neden 'Düşler Tiyatrosu' olduğunu açık bir şekilde herkese hatırlattı. Benim için Old Trafford, hedeflediğin her şeyi başarabileceğin sihirli bir yer." dedi.
"HEP BİRLİKTE KUTLAMA YAPACAĞIZ"
Bu sezon her şeyi kazanabileceklerine inandığını belirten Ronaldo, "Takım arkadaşlarım ve tribünlerden sürekli hissettiğimiz destek sayesinde, sonunda hep birlikte kutlama yapabileceğimizin özgüveniyle yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Takıma katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen yıldız isim, "Manchester United'a geri döndüğüm, Premier Lig'de tekrar oynadığım için gururluyum. Ancak hepsinin ötesinde, takıma yardım ettiğim için mutluyum." diye konuştu.
12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Aston Villa'dan (8) sonra en çok gol attığı 2. takım olan Newcastle United'ı (7) yine boş geçmedi.
36 yaşında ne yapıyorlardı? 🧐
➜Kaka emekli olmuştu
➜Zidane emekli olmuştu
➜Ronaldinho emekli olmuştu
➜Ronaldo Nazario emekli olmuştu
➜Henry, New York RB'deydi
➜Xavi, Al Sadd'da oynuyordu
➜Pele, New York Cosmos'taydı
Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de gol atıyor. ⚡⚡ pic.twitter.com/KgLRtcf5Fm
— Sporx (@sporx) September 11, 2021