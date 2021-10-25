Cristiano Ronaldo: "Bu sonucun sorumlusu biziz"

Cristiano Ronaldo, Liverpool karşısında aldıkları tarihi hezimetin ardından paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo: 'Bu sonucun sorumlusu biziz'
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25 Ekim 2021 02:08
Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo , Liverpool'a 5-0 yenildikleri maç sonrası kişisel Instagram hesabından paylaşşım yaptı.

Ronaldo alınan sonuçta sorumlunun futbolcular olduğunu söyleyerek taraftarlar için daha iyi sonuçlar almaları gerektiğini söyledi.

Portekizli yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen uğruna savaştığınız sonuçları elde edemiyorsunuz. Bazen tabeladaki sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Bundan sadece biz sorumluyuz çünkü suçlanacak başka kimse yok. Taraftarımız inanılmazdı ve bizi her zaman desteklediler. Daha fazlasını hak ediyorlar. Onlar için yapmanın zamanı geldi"


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