Cristiano Ronaldo: "Benim işim bu"

Cristiano Ronaldo, 90+5'te Villarreal ağlarına golünü gönderdiği maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Cristiano Ronaldo: 'Benim işim bu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2021 08:28
Manchester United'a Villarreal karşısında galibiyeti getiren golü 90+5'te atan Cristiano Ronaldo, maçın ardından konuştu.

Portekizli süperstar bu gibi zaferleri 'Benim işi' sözüyle tanımlarken çok zor bir maçtan galibiyet çıkardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. İşte Ronaldo'nun maç sonu sözleri:

"Benim işim bu! Çok zor maçtı, takıma yardımcı olmak çok güzel. İlk yarı biraz tedirgin başladık, iki yarı arasında farkımız vardı. Son dakikaya kadar gol atacağımızı bilerek oynadık. Ortam buna yeterince müsaitti."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.