Cristiano Ronaldo: 'Ben kendimin doktoruyum'

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisini zinde tuttuğunu söyledi.



36 yaşında olmasına rağmen hala kendisine üst düzey bir şekilde baktığını söyleyen süperstar, "Ben kendimin doktoru, beslenme uzmanı ve zihinsel koçuyum. Doğru şeyleri yaparsanız, diğer isimlerden daha iyi olursunuz. Günde 20 dakika güneşleniyorum ve bunun bana yardımcı olacağını, vücuduma iyi geleceğini biliyorum. Ancak bütün gün güneşin altında kalsam bana zararlı olur. 36 yaşındayım ve hala kendime bakıyorum." dedi.



Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 10 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.





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