Cristiano Ronaldo: ''Ballon d'Or takıntım yok ama...''

Real Madrid'den sezon başında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Fransız basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or hedefi, Real'den ayrılışı ve hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili konuştu.
Portekizli yıldız, Ballon d'Or takıntısı olmadığını ama kazanmayı yine hak ettiğini söylerken ''Ballon d'Or mu? Daha önce de birçok kez söyledim. Ballon d'Or'u kazanma gibi bir takıntım yok. Ben zaten tüm kalbimle biliyorum ki, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriyim. Tabii ki yine kazanmak istiyorum, bu altıncı olacak! Tersini söylersem yalan olur. Bunun için de çalışmaya devam ediyorum, gol atmak ve maçları kazanmak için çalışıyorum. Ama evet, Ballon d'Or'u hak ettiğimi de düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
Real'den ayrılış sürecini anlatan Ronaldo ''Real Madrid'de çok güzel şeyler başardım. Her zaman hatırlayacağım muhteşem hatıralarım oldu. Bu hatıralarda çok değerli arkadaşlarım olacak. Aynı şekilde taraftarlar da... Ama dokuz yıl sonra takım değiştirmemin vaktinin geldiğini düşündüm'' dedi.
''PARAYI SEÇSEYDİM, 5 KAT FAZLA KAZANACAĞIM ÇİN'E GİDERDİM''
Juventus'u para için tercih etmediğini söyleyen yıldız isim ''Parayı seçmek isteseydim Juventus ya da Real Madrid'den 5 kat daha fazla kazanacağım Çin'e giderdim. Juve'ye para için gelmedim. Juve beni gerçekten istedi'' dedi.
Real Madrid'deki başkanı Florentino Perez ile olan ilişkisini de Ronaldo ''Bana hiçbir zaman bir iş ilişkisi içinde bakmadı. Bunu çok iyi biliyorum'' sözleriyle dile getirdi.
Hakkında çıkan tecavüz iddialarıyla da ilgili kısa bir açıklama yapan yıldız oyuncu ''Oğlum Cristiano Junior neler konuşulduğunu anlamak için çok küçük. En kötüsü annem ve kız kardeşlerimin düştüğü durum. Hayretle karşıladılar ve yalan haberlere çok kızgınlar'' ifadelerini kullandı.
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Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or hedefi, Real'den ayrılışı ve hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili konuştu.
Portekizli yıldız, Ballon d'Or takıntısı olmadığını ama kazanmayı yine hak ettiğini söylerken ''Ballon d'Or mu? Daha önce de birçok kez söyledim. Ballon d'Or'u kazanma gibi bir takıntım yok. Ben zaten tüm kalbimle biliyorum ki, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriyim. Tabii ki yine kazanmak istiyorum, bu altıncı olacak! Tersini söylersem yalan olur. Bunun için de çalışmaya devam ediyorum, gol atmak ve maçları kazanmak için çalışıyorum. Ama evet, Ballon d'Or'u hak ettiğimi de düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
Real'den ayrılış sürecini anlatan Ronaldo ''Real Madrid'de çok güzel şeyler başardım. Her zaman hatırlayacağım muhteşem hatıralarım oldu. Bu hatıralarda çok değerli arkadaşlarım olacak. Aynı şekilde taraftarlar da... Ama dokuz yıl sonra takım değiştirmemin vaktinin geldiğini düşündüm'' dedi.
''PARAYI SEÇSEYDİM, 5 KAT FAZLA KAZANACAĞIM ÇİN'E GİDERDİM''
Juventus'u para için tercih etmediğini söyleyen yıldız isim ''Parayı seçmek isteseydim Juventus ya da Real Madrid'den 5 kat daha fazla kazanacağım Çin'e giderdim. Juve'ye para için gelmedim. Juve beni gerçekten istedi'' dedi.
Real Madrid'deki başkanı Florentino Perez ile olan ilişkisini de Ronaldo ''Bana hiçbir zaman bir iş ilişkisi içinde bakmadı. Bunu çok iyi biliyorum'' sözleriyle dile getirdi.
Hakkında çıkan tecavüz iddialarıyla da ilgili kısa bir açıklama yapan yıldız oyuncu ''Oğlum Cristiano Junior neler konuşulduğunu anlamak için çok küçük. En kötüsü annem ve kız kardeşlerimin düştüğü durum. Hayretle karşıladılar ve yalan haberlere çok kızgınlar'' ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın