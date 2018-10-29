Cristiano Ronaldo: ''Ballon d'Or takıntım yok ama...''

'den sezon başında'a transfer olan, Fransız basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or hedefi, Real'den ayrılışı ve hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili konuştu.Portekizli yıldız, Ballon d'Or takıntısı olmadığını ama kazanmayı yine hak ettiğini söylerkenifadelerini kullandı.Real'den ayrılış sürecini anlatan Ronaldodedi.Juventus'u para için tercih etmediğini söyleyen yıldız isimdedi.Real Madrid'deki başkanı Florentino Perez ile olan ilişkisini de Ronaldosözleriyle dile getirdi.Hakkında çıkan tecavüz iddialarıyla da ilgili kısa bir açıklama yapan yıldız oyuncuifadelerini kullandı.