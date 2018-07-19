Cristiano Ronaldo, bahşişte zirve yaptı!

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası sonrası tatil yaptığı Yunanistan'daki Costa Navarino oteli çalışanlarına 20.150 Euro bahşiş bıraktığı belirtildi.Otel yönetiminden ve çalışanlarından mahremiyet ve sosyal medya konusunda ricada bulunan Ronaldo'nun, hiçbir sızma olmaması sonrası bu bahşişi bıraktığı belirtildi. Ronaldo'nun bıraktığı tüm bahşişin otel çalışanları tarafından eşit bir şekilde bölüşüldüğü ifade edildi.Cristiano Ronaldo, Costa Navarino'dan sonra direkt olarak Torino'ya gitmiş ve yıllık 30 milyon Euro kazanacağı sözleşme için Juventus'a imza atmıştı.