Cristiano Ronaldo: 'Bahane yok, Dünya Kupası'na gideceğiz'

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, Sırbistan'a karşı aldıkları 2-1'lik mağlubiyet sonrasında Instagram'dan bir paylaşım yaptı.



Dünya Kupası'na gideceklerini iddia eden yıldız futbolcu, "Futbol bize yeniden gösterdi ki; en çok istediğiniz sonuca ulaşmak için en dolambaçlı yollardan gitmelisiniz. Dün akşam aldığımız sonuç üzücüydü ama bizi alt etmeye yetmedi. Dünya Kupası hedefimiz hala çok canlı ve katılmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bahane yok; Portekiz, Katar'a gidecek." ifadelerini kullandı.





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