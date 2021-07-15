Cristiano Ronaldo ayrılacak mı? Nedved açıkladı

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Crisitiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına yönelik dedikodulara yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo ayrılacak mı? Nedved açıkladı
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15 Temmuz 2021 08:43
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılacağı haberleri üzerine İtalyan ekibinin birinci ağzından açıklama geldi.

Juventus'ta başkan yardımcısı Pavel Nedved Ronaldo'nun ayrılacağına yönelik dedikodularla ilgili, "Cristiano'nun temsilcilerinden hiçbiri bize ayrılmak istediğini söylemedi. Bizimle devam etmesini bekliyorum" diye konuştu.

Nedved ayrıca Crisitiano Ronaldo'nun takımla çalışmalara 25 Temmuz'dan itibaren katılacağını belirtti.


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