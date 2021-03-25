Cristiano, Mbappe ve Haaland değil: Gecenin adamı Burak Yılmaz!

🇳🇴 Erling Haaland vs. Cebelitarık: 8 şut 0 gol

🇵🇹 Cristiano Ronaldo vs. Azerbaycan: 8 şut 0 gol

🇫🇷 Kylian Mbappe vs. Ukrayna: 4 şut 0 gol

🇹🇷Burak Yılmaz vs. Hollanda: 4 şut 3 gol pic.twitter.com/VoGWWvW7Q5



— Sporx (@sporx) March 25, 2021

Burak Yılmaz, 24 Mart akşamı oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri maçlarına damgasını vuran isim oldu.Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı kaleye çektiği 4 şutta 3 gol bularak gecenin en etkili ve en efektif forveti oldu.Aynı gece sahaya çıkan Erling Haaland, Cebelitarık karşısında 8 şut atmasına karşın fileleri havalandıramadı.Cristiano Ronaldo, çektiği 8 şutta Azerbaycan karşısında gol bulamadı.Kylian Mbappe ise Fransa'nın Ukrayna ile 1-1 berabere kaldığı maçta 4 şut çekebildi ancak gol atamadı.