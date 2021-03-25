Cristiano, Mbappe ve Haaland değil: Gecenin adamı Burak Yılmaz!

Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı 4 şutta 3 gol buldu ve çarşamba akşamı oynanan eleme maçlarının en etkileyici ismi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristiano, Mbappe ve Haaland değil: Gecenin adamı Burak Yılmaz!
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25 Mart 2021 13:33
Burak Yılmaz, 24 Mart akşamı oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri maçlarına damgasını vuran isim oldu.

Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı kaleye çektiği 4 şutta 3 gol bularak gecenin en etkili ve en efektif forveti oldu.

Aynı gece sahaya çıkan Erling Haaland, Cebelitarık karşısında 8 şut atmasına karşın fileleri havalandıramadı.

Cristiano Ronaldo, çektiği 8 şutta Azerbaycan karşısında gol bulamadı.

Kylian Mbappe ise Fransa'nın Ukrayna ile 1-1 berabere kaldığı maçta 4 şut çekebildi ancak gol atamadı.



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