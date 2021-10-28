Cristian Romero: "Messi futbolun Tanrısı"

Tottenham'da forma giyen Cristian Romero, Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Lionel Messi'nin futbolun Tanrısı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristian Romero: 'Messi futbolun Tanrısı'
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28 Ekim 2021 20:43
Tottenham'da forma giyen Arjantinli futbolcu Cristian Romero, vatandaşı Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Arjantin'le Copa America zaferi yaşayan Romero, "Ülkemle kupa kazanmak, kariyerimin en iyi olayı. Ülkem adına oynamayı seviyorum" şeklinde konuştu.

"MESSI FUTBOLUN TANRISI"

Messi ile birlikte oynamanın nasıl bir his olduğunu cevaplayan 23 yaşındaki futbolcu, "O futbolun Tanrısı. Onunla milli takım arkadaşı olmak gerçekten bir ayrıcalık. Her zaman genç futbolculara yardım ediyor, alçakgönüllü birisi. Bana göre dünyanın en iyisi, onun yanında oynamak gerçekten çok keyifli" ifadelerini kullandı.


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