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Cristian Pavon, Boca Juniors ile sözleşme yeniledi

Arsenal'in transfer listesinde yer alan Cristian Pavon, Boca Juniors ile olan sözleşmesini yeniledi. Pavon'un serbest kalma bedeli 50 milyon euro olarak belirlendi.

Kaynak: Sporx.com
Cristian Pavon, Boca Juniors ile sözleşme yeniledi
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11 Temmuz 2018 14:42
2018 Dünya Kupası'nda Arjantin için mücadele eden Cristian Pavon'dan Boca Juniors taraftarına beklenen haber geldi. Avrupa'ya gideceği konuşulan Pavon, Arjantin kulübüyle sözleşmesini uzattı ve attığı bu imza ile Boca Juniors'da en az Aralık ayına kadar kalağını garanti etti. Oyuncunun Avrupa'ya gitmeden önce Copa Libartadores'de bir kez daha mücadele etmek istediği kaydedildi.

Bu haberi teyit eden Boca Juniors başkanı Daniel Angelici, kulübün resmi sitesinde, "Pavon kulübümüzle 4 yıllık yeni bir anlaşmaya imza attı, yeni sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 50 milyon Euro. Biz onu doğru zaman gelince satacağız, şimdilik Boca taraftarı onu seyretmenin keyfini çıkarsın. Bu yeni sözleşmeyi, Pavon'un kendisi, menajeri ve ailesi ile konuşup hazırladık. O da yakın zamanda Avrupa yolcusu olacağının farkında ama şu anda Boca da mutlu ve Boca taraftarı da onu izlemekten mutlu" şeklinde bir açıklamada bulundu.

22 yaşındaki Arjantinli, genç yaşına rağmen Arjantin Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmıştı ve kupadan elenmelerine rağmen, turnuva boyuna sergilediği performansla göz doldurmuştu. Arsenal'in geçtiğimiz sezonda beri transfer etmek istediği Pavon ile şimdi Barcelona'da ilgileniyor. Ancak bu transfer sezonu için Pavon'un Arjantin ekibinden ayrılması imkansıza yakın gözüküyor.

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