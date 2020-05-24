Cristian Baroni: 'Brezilya'daki durum sıkıntılı!'

2009-2014 yılları arasındaforma giyen, Brezilya'daki koronavirüs pandemisi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu., Brezilya'da sürecin kötü gittiğini vurgularken, Türkiye'ye iyi dileklerini iletti.Cristian Baroni'nin açıklamaları şu şekilde;"Selam ben Cristian. Brezilya'daki pandeminin etkileri hakkında konuşacağım. Zor bir durum. İnsanlar bu hastalık hakkında doğru bilgilere sahip değil, tam olarak ne yapmaları gerektiğini de bilmiyorlar. Maalesef hala karantinadayız ve evlerde hapis olduk. Hiçbir şey yapamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Çıkmamız gerektiğinde ise maskeli olmak zorundayız. Mesafeye dikkat ediyoruz. Hükümetin önerilerine uymaya çalışıyoruz. Umarım Türkiye'de sizler de iyisinizdir ve kendinize dikkat ediyorsunuzdur. Çünkü bu ciddi bir durum, kolay bir süreç değil. Brezilya'da da sıkıntılı bir durum var ve bu yüzden kendimize dikkat etmeliyiz. Umarım bu süreç geçince herkesle tekrar bir araya geliriz, maçları beraber seyrederiz, sarılırız, özlem gideririz."