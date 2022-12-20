Crespo: 'Özgüvenliyiz, haftasonu kazanmak istiyoruz'

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Crespo maç sonu açıklamasına Joshua King'e yaptığı asistle ilgili konuşarak başlayarak, "Oldukça mutluyum. Takımıma yardım ettim. Joshua'yı çok iyi tanıyorum. Savunma arkalarına koşu yapmayı seviyor. Koşu yoluna pası attım ve o da golü attı." sözlerini kullandı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladıkları için mutlu olduğunu belirten Portekizli oyuncu, "Tur atladığımız için mutluyuz. Öncelikli hedefimiz kupada tur atlamaktı. Trabzonspor'a karşı oynayacağız. İyi bir takım. Önemli bir maç ve 3 puanı istiyoruz. Özgüvenliyiz şu anda. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak en önemli hedefimiz." açıklamasını yaptı.



Çok konuşulan gol sevinçleriyle ilgili ise Crespo, "Ben futbolu çok seviyorum. Futbola çok büyük tutkum var. Gol olduğu anlarda kendimi iyi hissediyorum, kendimi kaptırıyorum. Gollerdeki sevinçlerim tamamen refleks..." diyerek sözlerini tamamladı.





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